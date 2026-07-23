Отец заплатит 30 тысяч за то, что дал квадроцикл дочери в Красноярском крае

В Емельяновском округе отец заплатит 30 тысяч за то, что дал квадроцикл 11-летней дочери. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярском крае.
В посёлке Элита инспекторы ДПС заметили квадроцикл, стоявший посреди просёлочной дороги. За рулём сидела 11-летняя девочка, рядом — её ровесница. Регистрационных знаков на транспорте не было.
Отец девочки, 51-летний мужчина, сам отдал дочери ключи, проигнорировав правила. За передачу управления лицу без прав его оштрафовали на 30 тысяч рублей. Также на него составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Ранее мы сообщали, что дело завели на отца, купившего питбайк 13-летней дочери в Красноярском крае.