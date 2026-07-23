Суд признал батарею Тигровую государственной собственностью

Установлено, что в 2005 году в границах объекта культурного наследия федерального значения «Батарея Тигровая с пушкой полуденного сигнала, где 30 августа 1889 года поднят флаг Владивостокской крепости» частные лица незаконно образовали и приватизировали земельный участок. «В целях защиты нарушенных прав Российской Федерации на надлежащую эксплуатацию и охрану объекта культурного наследия прокуратура обратилась в суд с иском о признании зарегистрированного права собственности отсутствующим», — говорится в сообщении.