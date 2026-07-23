Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд признал батарею Тигровую государственной собственностью

В 2005 году в границах объекта культурного наследия частные лица незаконно образовали и приватизировали земельный участок.

ВЛАДИВОСТОК, 23 июля. /ТАСС/. Батарею Тигровую, где подняли флаг Владивостокской крепости, вернут государству во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Установлено, что в 2005 году в границах объекта культурного наследия федерального значения «Батарея Тигровая с пушкой полуденного сигнала, где 30 августа 1889 года поднят флаг Владивостокской крепости» частные лица незаконно образовали и приватизировали земельный участок. «В целях защиты нарушенных прав Российской Федерации на надлежащую эксплуатацию и охрану объекта культурного наследия прокуратура обратилась в суд с иском о признании зарегистрированного права собственности отсутствующим», — говорится в сообщении.

Суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора, надзорное ведомство контролирует исполнение решения суда.