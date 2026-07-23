Красноярским бойцам в зоне СВО передали гуманитарный груз

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, доставили мотоцикл, маскировочные сети, продукты питания и средства гигиены. Помощь была собрана при участии жителей региона и передана через Народный фронт.
Мотоцикл бойцам передала группа северной ходьбы «ПРОдвижение». Ранее военнослужащий с позывным «Мячик» сообщил, что его транспорт был уничтожен после обстрела. Новый мотоцикл, который получил название «Сивка-Бурка», будет использоваться для доставки продуктов и медикаментов, эвакуации раненых, а также оперативного перемещения между позициями.
Еще один военнослужащий, разведчик с позывным «Аккорд», поблагодарил жителей Красноярского края за переданные маскировочные сети, продукты и средства личной гигиены.
В Народном фронте отметили, что жители региона продолжают участвовать в сборе помощи для военнослужащих. Узнать о текущих потребностях бойцов и присоединиться к региональному сбору можно по телефону 8 (391) 200−32−02.
16+