Красноярским бойцам в зоне СВО передали гуманитарный груз

Мотоцикл бойцам передала группа северной ходьбы «ПРОдвижение». Ранее военнослужащий с позывным «Мячик» сообщил, что его транспорт был уничтожен после обстрела. Новый мотоцикл, который получил название «Сивка-Бурка», будет использоваться для доставки продуктов и медикаментов, эвакуации раненых, а также оперативного перемещения между позициями.