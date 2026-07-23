Владельца мишленовского ресторана обвинили в приготовлении блюд из муравьёв

Вещательная корпорация «Би-би-си», в свою очередь, отмечает, что этих насекомых нет в перечне разрешенных для употребления в пищу в стране. По данным следствия, с апреля 2021 года по январь 2025 года ресторан около 12,2 тысячи раз продал щербет с членистоногими. Всего, по оценкам обвинения, для приготовления более 40 тысяч этих муравьёв.