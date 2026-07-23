Владельца мишленовского ресторана обвинили в приготовлении блюд из муравьёв

Прокуратура предъявила в Южной Корее обвинение в использовании муравьёв в блюдах владельцу одного из ресторанов в Сеуле, заведение имеет две звезды Мишлен, сообщило агентство Yonhap.
Вещательная корпорация «Би-би-си», в свою очередь, отмечает, что этих насекомых нет в перечне разрешенных для употребления в пищу в стране. По данным следствия, с апреля 2021 года по январь 2025 года ресторан около 12,2 тысячи раз продал щербет с членистоногими. Всего, по оценкам обвинения, для приготовления более 40 тысяч этих муравьёв.
Прокуратура просит суд приговорить фигуранта дела к году лишения свободы. Его адвокаты не согласились с оценкой количества муравьев. Они сослались на слова своего клиента, который заявил, что насекомые использовались только в небольшой части блюд. По словам мужчины, муравьи были лишь украшением десертов.
По данным издания The Chosun Daily, пишет, среди обвиняемых есть «известный шеф-повар», выступающий в телешоу Culinary Class Wars. В деле также фигурирует управляющая компанией ресторана. Её призвали оштрафовать на 20 миллионов вон (примерно 13 тысяч долларов).
Всего в Южной Корее находятся только два ресторана с двумя звездами Мишлен. Оба они расположены в столице страны.
Напомним, ранее сообщалось, что в США телеведущая во время прямого эфира продолжила вести программу и рассказывать о погоде в стране, несмотря на то, что ей в декольте забрался таракан. Насекомое неожиданно появилось в кадре и заползло ей прямо в вырез платья. Ещё через несколько секунд таракан оказался на микрофоне.