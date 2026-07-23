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Владельца мишленовского ресторана обвинили в приготовлении блюд из муравьёв

Владельца ресторана с двумя звездами Мишлен могут приговорить к году лишения свободы за использование муравьёв в блюдах.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура предъявила в Южной Корее обвинение в использовании муравьёв в блюдах владельцу одного из ресторанов в Сеуле, заведение имеет две звезды Мишлен, сообщило агентство Yonhap.

Вещательная корпорация «Би-би-си», в свою очередь, отмечает, что этих насекомых нет в перечне разрешенных для употребления в пищу в стране. По данным следствия, с апреля 2021 года по январь 2025 года ресторан около 12,2 тысячи раз продал щербет с членистоногими. Всего, по оценкам обвинения, для приготовления более 40 тысяч этих муравьёв.

Прокуратура просит суд приговорить фигуранта дела к году лишения свободы. Его адвокаты не согласились с оценкой количества муравьев. Они сослались на слова своего клиента, который заявил, что насекомые использовались только в небольшой части блюд. По словам мужчины, муравьи были лишь украшением десертов.

По данным издания The Chosun Daily, пишет, среди обвиняемых есть «известный шеф-повар», выступающий в телешоу Culinary Class Wars. В деле также фигурирует управляющая компанией ресторана. Её призвали оштрафовать на 20 миллионов вон (примерно 13 тысяч долларов).

Всего в Южной Корее находятся только два ресторана с двумя звездами Мишлен. Оба они расположены в столице страны.

Напомним, ранее сообщалось, что в США телеведущая во время прямого эфира продолжила вести программу и рассказывать о погоде в стране, несмотря на то, что ей в декольте забрался таракан. Насекомое неожиданно появилось в кадре и заползло ей прямо в вырез платья. Ещё через несколько секунд таракан оказался на микрофоне.

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