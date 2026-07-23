Власти опровергли сообщение о переводе красноярских чиновников на велосипеды

В мэрии Красноярска предупредили о фейковом указе, информация о котором появилась в соцсетях.
Неизвестные распространяют изображение, на котором указано, что «по инициативе правительства Красноярского края с 1 августа 2026 года работники государственных и муниципальных органов пересаживаются на велосипеды». Сообщение сопровождается подписью «начни экономию з себя».
В администрации города подчеркнули, что сообщение к ним отношения не имеет.
Фейк, судя по всему, запустили на фоне дефицита топлива. Ранее правительство Красноярского края опровергло распространяемую в различных источниках информацию про закрытие автозаправочных станций в регионе.
Добавим, глава Минусинска Дмитрий Меркулов действительно стал ездить на работу на велосипеде, объяснив это желанием поддержать нефтеперерабатывающие заводы в сложной ситуации. Однако массового пересаживания чиновников на велосипеды не планируется.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.