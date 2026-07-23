Власти опровергли сообщение о переводе красноярских чиновников на велосипеды

Добавим, глава Минусинска Дмитрий Меркулов действительно стал ездить на работу на велосипеде, объяснив это желанием поддержать нефтеперерабатывающие заводы в сложной ситуации. Однако массового пересаживания чиновников на велосипеды не планируется.