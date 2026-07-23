Новости Красноярска 23 июля: бензин, сирены, суд за взрыв газа

Автомобилисты продолжают искать заправки с приемлемыми ценами, пока антимонопольная служба жестко наказывает поставщиков за срыв топливных контрактов для пожарных. Горожан предупреждают о плановой проверке систем оповещения и масштабных перекрытиях дорог. Также в краевой столице гостят пешие путешественники из Москвы, а археологи приглашают жителей прикоснуться к истории. Главные события дня читайте в специальном обзоре «АиФ-Красноярск».
Что с бензином в Красноярске 23 июля: цены на АЗС и способы заправиться.
Разрыв стоимости автомобильного горючего на заправочных станциях региона остается огромным. Крупнейшие федеральные сети удерживают минимальные прайсы, собирая длинные очереди: литр АИ-92 здесь продают примерно по 62,90−63 рубля, АИ-95 стоит около 67−67,50 рубля, дизель обходится водителям в 83,25−83,40 рубля. У других крупных сетевиков цены выше: АИ-92 достигает 77,4 рубля, АИ-95 предлагают за 82,4 рубля, дизельное топливо пробило отметку в 100 рублей.
Региональные компании выставили еще более жесткие цены на бензин. АИ-92 обойдется красноярцам в 82,9 рубля, АИ-95 стоит 86,9 рубля, дизель продают за 98,5 рубля. Из-за нестабильных поставок одна из таких сетей вынуждена обслуживать исключительно корпоративных клиентов по специальным картам, открывая свободную продажу только при достаточных запасах в резервуарах.
Абсолютные антирекорды демонстрируют независимые частные станции. Стоимость литра АИ-92 и дизеля там взлетела до 125 рублей, за АИ-95 просят 135 рублей, премиальный АИ-98 достиг 145 рублей. При этом на некоторых частных АЗС горючее периодически полностью отсутствует.
Региональный Минпромторг контролирует ситуацию, отдавая безусловный приоритет снабжению экстренных служб, аграриев и северного завоза. Вводить жесткие лимиты на уровне края власти не планируют. Аналитики Центробанка РФ подтверждают: ради обеспечения сибиряков бензином все нефтеперерабатывающие заводы округа работают с максимальной загрузкой, а плановые ремонты на предприятиях экстренно сдвинули на осень. Точные сроки полной стабилизации рынка эксперты пока не называют.
Как узнать, где есть бензин в Красноярске — в материале.
Срыв поставок для пожарных: компанию из Красноярска внесли в черный список.
Красноярское управление ФАС включило компанию «ТК Олмал» и ее директора в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Причиной стал срыв обеспечения горючим пожарной техники в Назаровском округе.
Предприятие заключило муниципальный контракт на поставку топлива по талонам и картам на сумму свыше 533 тысяч рублей. Однако с 5 июня выдача оплаченного бензина прекратилась. Заказчик успел перечислить более 176 тысяч рублей, получив взамен товар лишь на 61 тысячу. Из-за дефицита в баках пять пожарных машин лишились возможности оперативно выезжать на вызовы, поставив под угрозу безопасность 60 поселков.
Поставщик не создал резервов и не искал альтернативные пути решения проблемы. Антимонопольная служба сочла доводы компании о сложностях на рынке неубедительными. С середины июня снабжением пожарных частей занимается новый подрядчик — АО «Красноярскнефтепродукт».
Проверка системы оповещения в Красноярске 23 июля.
Сегодня утром, в период между 10:40 и 10:42, в краевой столице пройдет плановая проверка муниципальной системы оповещения населения. Городская администрация предупреждает: запуск тревожных сирен не планируется. Специалисты передадут исключительно речевые сообщения через уличные громкоговорители и радиоточки. Власти просят горожан сохранять спокойствие, отнестись к мероприятию с пониманием и не предпринимать никаких действий.
Суд в Канске: газовики требуют 30 миллионов рублей с виновников взрыва дома.
В Канский городской суд поступил крупный иск от компании АО «Красноярсккрайгаз». Предприятие намерено взыскать более 30 миллионов рублей в качестве компенсации ущерба после разрушительного взрыва бытового газа в многоквартирном доме.
Трагедия произошла 4 августа 2023 года на улице Каландарашвили. Специалисты проводили монтаж газопровода, допустили грубые нарушения, спровоцировав взрыв и последующий пожар. Пострадало здание, квартиры, имущество и здоровье местных жителей. Компания взяла на себя расходы по возмещению вреда жильцам и проведению аварийно-восстановительных работ. Трое сотрудников организации уже выслушали обвинительные приговоры. Теперь работодатель через суд требует с осужденных возместить многомиллионные убытки.
Перекрытия дорог в Красноярске: реверс на мосту «777» и ремонт на Вавилова.
Автомобилистам необходимо скорректировать привычные маршруты. На мосту «777» изменилась схема движения. По поручению мэра Сергея Верещагина ремонт деформационных швов ведется исключительно в ночное время. Ради безопасности рабочих на переправе ввели реверсивное движение, которое будет действовать вплоть до 06:00 пятницы, 24 июля.
Масштабные ограничения готовятся на Правом берегу. Начиная с 25 июля дорожники частично перекроют улицу Вавилова из-за капитального ремонта теплосетей. Участок между переулком Якорным и домом № 60 закроют полностью. Проезд сузят до одной полосы в районе дома № 60 и на отрезке перед Якорным. Знак «Движение запрещено» появится на участке между переулком Вузовским и домом № 60. Остановку «Городской архив» временно ликвидируют, организовав пункты посадки пассажиров на переулке Вузовском. Ограничения продлятся вплоть до позднего вечера 15 августа.
Сводка МЧС: сгоревшие дома в Абанском округе и дача в Каменном Яру.
Минувшие сутки прошли без трагических последствий на водоемах региона, однако пожарные расчеты ликвидировали 11 серьезных возгораний. Погибших и травмированных нет.
В поселке Каменный Яр на территории СНТ «Жемчуг» вспыхнула кровля садового домика. Десять спасателей оперативно потушили пламя на площади 20 квадратных метров. Крупный пожар произошел в селе Новоуспенка Абанского округа: там сгорели сразу два частных дома вместе с хозяйственными постройками. Огонь уничтожил 180 квадратных метров площади. Предварительной причиной обоих инцидентов эксперты называют короткое замыкание электропроводки. Также сотрудники МЧС дважды выезжали на ликвидацию последствий ДТП.
Ливни, град и ветер до 25 м/с ожидаются в Красноярском крае.
Непогода ожидается 23−24 июля в центральных и южных территориях края. Возможны грозы, крупный град и шквалистый ветер.
По возможности оставайтесь дома. Не прячьтесь под деревьями и рекламными щитами. Экстренный телефон — 112.
Пешком из Москвы и раскопки: хорошие новости Красноярска.
Красноярск встретил необычных гостей: семейная пара Павел и Тома добрались до краевого центра пешком из столицы России. Путешественники стартовали 19 января, преодолев за 185 дней более 4600 километров. Супруги пересекли границу региона в середине июля, миновали Боготол и Ачинск. В четверг пара планирует провести встречу с местными жителями, после чего продолжит свой амбициозный путь во Владивосток.
Тем временем любителей истории приглашают присоединиться к проекту «400 веков истории Красноярска». Горожане могут принять участие в настоящих археологических раскопках на древней стоянке «Усть-Базаиха-2», где возраст уникальных находок достигает 40 тысяч лет. Бесплатные экскурсии в сопровождении профессионалов проходят со вторника по субботу на улице Сибирской. Узнать детали и записаться можно через тематический паблик исследователей в социальных сетях.