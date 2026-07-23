Новости Красноярска 23 июля: бензин, сирены, суд за взрыв газа

Предприятие заключило муниципальный контракт на поставку топлива по талонам и картам на сумму свыше 533 тысяч рублей. Однако с 5 июня выдача оплаченного бензина прекратилась. Заказчик успел перечислить более 176 тысяч рублей, получив взамен товар лишь на 61 тысячу. Из-за дефицита в баках пять пожарных машин лишились возможности оперативно выезжать на вызовы, поставив под угрозу безопасность 60 поселков.