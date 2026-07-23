Дмитрий Демешин: Пешеходная тропа «Легенды Хехцира» будет готова через месяц

Губернатор Хабаровского края снова побывал с инспекцией на территории горнолыжного комплекса «Хехцир». В первую очередь он осмотрел тропу «Легенды Хехцира», строительство которой сейчас выходит на финальный этап и завершится в августе этого года. К слову, на всем протяжении тропы будут установлены малые архитектурные формы, повествующие о легендах и сказках, связанных с Хехциром. Помимо этого, на вершине сопки идет строительство визит-центра, который будет доступен для всех посетителей «Хехцира». Там планируется построить детский подъемник, дополнительные трассы, гостиницы, глэмпинги и кафе, а также еще один большой подъемник — его возведут по специальной программе Минэкономразвития РФ. «Мы продолжаем обустраивать туристическую инфраструктуру вокруг Хабаровска. Это важно не только для наших жителей, но и для гостей нашего региона, ведь чем больше возможностей для времяпрепровождения, тем привлекательнее наш город и регион для жизни. При этом комплекс будет всесезонным и разнонаправленным: здесь и познавательный туризм, и активный, и семейный — на любой вкус», — заявил Дмитрий Демешин.