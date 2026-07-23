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Женщина погибла при столкновении грузовиков на трассе «Амур»

22 июля на 1386-м километре федеральной автодороги «Амур» столкнулись два грузовых автомобиля — Mitsubishi Fuso и Shacman. В результате аварии пассажирка Shacman погибла на месте. Прокуратура взяла проверку на контроль. Причины ДТП устанавливаются. Источник: прокуратура Амурской области.

22 июля на 1386-м километре федеральной автодороги «Амур» столкнулись два грузовых автомобиля — Mitsubishi Fuso и Shacman. В результате аварии пассажирка Shacman погибла на месте. Прокуратура взяла проверку на контроль. Причины ДТП устанавливаются. Источник: прокуратура Амурской области.