В Ужуре покупатели отсудили у изготовителя мебели почти 418 тысяч рублей

История такая: двое покупателей заплатили деньги мастеру за изготовление мебели по индивидуальному проекту. Исполнитель обещал все сделать за 45 рабочих дней, однако один из клиентов ждал свою кухню год, а второй — почти два. Все претензии подрядчик игнорировал.