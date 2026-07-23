Олешко считает, что должен сниматься в «каждой сказке»

По словам актера, он не понимает, почему создатели современных сказок редко приглашают его в подобные проекты. «Видимо, продюсерам нет до этого дела или они невнимательны к тому, что я могу это сделать. Я настолько гибкий, и мое лицо настолько подходит к разным эпохам, временам, разным задачам», — отметил он.