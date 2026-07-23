Благодаря президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и народной программе «Единой России» по просьбам жителей отремонтирована дорога к Матвеевскому шоссе. Работы выполнены с полной заменой дорожной одежды, Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«На объекте особое внимание уделено устранению участков пучинообразования. Эти работы позволят увеличить срок службы дорожного покрытия. После этого были устроены новые тротуары, перильные ограждения, посадочные площадки и установлен автопавильон. Все недостатки обновленной дороги будут на контроле представителей краевого минтранса, “Хабаровскуправтодора”, общественности», — говорится в сообщении.
Например, сегодня отремонтированный участок проинспектировали первый заместитель Секретаря Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия» Евгений Солоненко совместно с главным инженером КГКУ «Хабаровскуправтодор» Андреем Кимом и представителем подрядной организации. По итогам осмотра качество выполненных работ было оценено высоко.
«Ремонт по просьбам жителей — это всегда особый контроль. Наша задача — чтобы инфраструктура работала на людей, а дорога служила долго, а не до первого дождя. Отдельное спасибо подрядчикам за то, что привели в порядок всё вокруг. Теперь здесь безопасно и пешеходу, и водителю. Но на этом работа не заканчивается — мы будем внимательно следить, как дорога покажет себя в эксплуатации. Если у жителей возникнут замечания — мы готовы реагировать», — отметил первый заместитель Секретаря Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия» Евгений Солоненко.
В Хабаровском районе дорогу к Матвеевскому шоссе приняли под партийным контролем. Фото: КГКУ "Хабаровскуправтодор.
В Хабаровском районе дорогу к Матвеевскому шоссе приняли под партийным контролем. Фото: КГКУ "Хабаровскуправтодор.
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Подрядная организация ООО «ПромДорСтрой» выполнила полный комплекс работ. Специалисты расчистили территорию от деревьев, демонтировали старые тротуары и остановки, а затем уложили 864 тонны асфальта на площади почти 8,5 тыс. кв. метров. Для безопасности водителей обновили разметку и знаки, а для пассажиров установили новый автопавильон.
«Работы выполнены в рамках президентского нацпроекта. Все этапы ремонта находились под постоянным контролем специалистов КГКУ “Хабаровскуправтодор” — от подготовки проектной документации до приёмки объекта. Особое внимание уделялось соблюдению строительных норм, применению современных технологий и материалов. Это позволило выполнить работы с опережением графика. Подрядная организация завершила ремонт 22 июля — на месяц раньше срока, предусмотренного контрактом», — отметил главный инженер КГКУ «Хабаровскуправтодор» Андрей Ким.
Обновлённый участок имеет важное значение для жителей района. Благодаря ремонту дорога стала безопаснее и комфортнее. Обеспечен удобный проезд к местам работы, учёбы, медицинским учреждениям и другим социально значимым объектам. Жители отмечают, что за последние годы дорожная инфраструктура района заметно меняется в лучшую сторону.
«Общественный совет при краевом Минтрансе также готов подключиться к контролю качества отремонтированной дороги. Это позволит обеспечить максимальную прозрачность и достоверность оценки выполненных работ. Нам важно, чтобы люди были уверены в надежности наших дорог. Участие общественности — это важный гарант того, что работы выполнены на должном уровне», — отметили в краевом Минтрансе.
В настоящее время ООО «ПромДорСтрой» продолжает работы ещё на одном объекте Хабаровского района — автомобильной дороге, ведущей к сёлам Мичуринское, Фёдоровка, Смирновка и Галкино, на участке с 0 по 6 км. Сейчас специалисты уложили покрытие из щебёночно-мастичного асфальтобетона и уже приступили к укреплению обочин щебёночно-песчаной смесью.