На подъезде к селу Петропавловка Хабаровского края уложили асфальт

В Хабаровском крае завершается ремонт единственной автодороги, связывающей село Петропавловка с остальной инфраструктурой Хабаровского района. На 15-километровом участке подъезда полностью уложили асфальт. На данный момент рабочим осталось нанести разметку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
За два года на подъезде к Петропавловке провели основательный ремонт. Для формирования надежной насыпи здесь уложили свыше 100 тысяч кубометров скального грунта. Также рабочие подняли основание дорожного полотна на 20 сантиметров, чтобы обеспечить устойчивость дороги к подтоплениям.
— Такой дороги у нас не было никогда! Спасибо Президенту за нацпроект «Инфраструктура для жизни». Наконец-то мы добираемся до дома не по гравийке, а по ровному асфальту, — сказал глава поселения Александр Стадник.
Напомним, что автодорога ведет к Свято-Петропавловскому женскому монастырю. Местные жители отмечают, что теперь из Хабаровска сюда можно добраться не за 2,5 часа, а за 40 минут.