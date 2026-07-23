На месте аксайских рынков под Ростовом планируют развитие территорий

По словам чиновника, сейчас участок остаётся в центре судебных разбирательств — он не принадлежит ни городу, ни региону, ни федерации. «Говорить о том, что конкретно там будет, сможем, когда получим эту землю. Однозначно там будет комплексное развитие территории. Это будет не только жильё, но и, возможно, другие направления бизнеса», — отметил Сергей Куц. Обсуждать детали будущего проекта получится не ранее 2027−2028 годов.