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На месте аксайских рынков под Ростовом планируют развитие территорий

Об этом на пресс-конференции сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц.

На месте аксайских рынков под Ростовом‑на‑Дону планируют комплексное развитие территории (КРТ), но приступить к реализации проекта смогут лишь после того, как земля перейдёт в собственность муниципалитета или государства. Об этом заявил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц на пресс‑конференции.

По словам чиновника, сейчас участок остаётся в центре судебных разбирательств — он не принадлежит ни городу, ни региону, ни федерации. «Говорить о том, что конкретно там будет, сможем, когда получим эту землю. Однозначно там будет комплексное развитие территории. Это будет не только жильё, но и, возможно, другие направления бизнеса», — отметил Сергей Куц. Обсуждать детали будущего проекта получится не ранее 2027−2028 годов.

Напомним, в июле 2026 года Пролетарский районный суд Ростова‑на‑Дону постановил передать землю под аксайскими рынками в муниципальную собственность. Тогда же были вынесены приговоры 15 участникам дела. Экс‑глава Аксайского района Виталий Борзенко и бизнесмен Карим Бабаев получили по 17 лет лишения свободы и крупные штрафы. Суд установил, что с февраля 2000 года по апрель 2021 года участники преступной группы под руководством Бабаева обманным путём завладели 34,8 га земель Аксайского района.