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Хабаровская прокуратура проверит использование сов на набережной

Двух птиц фотографировали с хабаровчанами, ранее трёх сов уже изъяли и отправили в зоосад.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по публикации в средствах массовой информации. В сообщениях говорилось, что на набережной Хабаровска двух сов используют для фотографирования за плату. Как сообщили в надзорном ведомстве, будет дана оценка действиям владельцев животных и решениям органов государственного контроля. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Природоохранный прокурор проверит, соблюдалось ли законодательство об ответственном обращении с животными. Если нарушения подтвердятся, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Это не первый подобный случай. Ранее органы контроля уже изъяли у владельца трёх сов, которых также использовали в развлекательных целях. Сейчас птицы временно находятся в Зоосаде «Приамурский» — до тех пор, пока не будет определено постоянное место их пребывания.

Прокуратура напоминает, что использование диких животных в коммерческих целях требует соблюдения строгих правил. Содержание, перемещение и использование сов регламентируется федеральным законодательством. Нарушителям грозит административная или уголовная ответственность. Итоги проверки будут опубликованы после её завершения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru