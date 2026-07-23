Хабаровская прокуратура проверит использование сов на набережной

Это не первый подобный случай. Ранее органы контроля уже изъяли у владельца трёх сов, которых также использовали в развлекательных целях. Сейчас птицы временно находятся в Зоосаде «Приамурский» — до тех пор, пока не будет определено постоянное место их пребывания.