KP.RU выяснил, каких артистов зовут на свадьбы и корпоративы

На свадьбы и корпоративы зовут артистов, у которых есть хиты, и их можно подпевать. Информацию выяснил сайт KP.RU.
«Иногда заказчик хочет услышать одну любимую песню, но это не значит, что ему такое выступление артиста будет стоить дешево. Нет — есть минимальный прайс, и за эту цену артист выступает и 30 минут на свадьбе, и пять минут», — сообщил источник.
При этом раньше обеспеченные люди заказывали на свадьбу часто песню «Свадебные цветы», однако сейчас Ирина Аллегрова практически не выступает.
Отмечается, что на данный момент есть три культовые лирические песни для свадеб: от Басты — «Сансара», от Сосо Павлиашвили — «Помолимся за родителей», от Григория Лепса — «Самый лучший день». Причем основой концертной программы на частных развлекательных мероприятиях является танцевальная поп-музыка.
Ранее сайт KP.RU писал, что известный певец Ваня Дмитриенко, который обычно исполняет один из главных хитов — «Силуэт» — дуэтом со своей девушкой Аней Пересильд, вышел на концертную сцену VK Fest в одиночестве.