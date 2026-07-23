KP.RU выяснил, каких артистов зовут на свадьбы и корпоративы

«Иногда заказчик хочет услышать одну любимую песню, но это не значит, что ему такое выступление артиста будет стоить дешево. Нет — есть минимальный прайс, и за эту цену артист выступает и 30 минут на свадьбе, и пять минут», — сообщил источник.