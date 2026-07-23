Душат в огненном мешке: боевиков в Краматорске и Славянске ждет страшное

Славянск и Краматорск — последние крупные форпосты украинской обороны на Донбассе, которые фактически сливаются в единую промышленную агломерацию. Российские штурмовые подразделения уже находятся на ближних подступах к городам, завершая операцию по их полной изоляции. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, почему командование ВС РФ отказывается от кровопролитных лобовых атак и делает ставку на тактику «удавки».
Тактика «огненного мешка».
Военно-промышленный ландшафт диктует свои условия. И Славянск, и Краматорск — это не просто жилые массивы, а гигантские индустриальные зоны, созданные для тяжелой промышленности. Разветвленные подземные коммуникации, шахты, заводские комбинаты и специфическая застройка превращают эту территорию в идеальный укрепрайон для обороняющихся.
По словам Матвийчука, попытка прорваться через эти лабиринты «в лоб» обернулась бы неоправданными потерями. Именно поэтому командование применяет схему, уже обкатанную при освобождении соседних городов. К Славянску выдвигается группировка, ранее успешно зачистившая Красный Лиман. Ее задача — не врываться в центр с боем, а планомерно перерезать все артерии снабжения.
«Я думаю, что штурма не будет. Славянск будет окружаться точно так же, как это было с Константиновкой. Будет проводиться изоляция района боевых действий беспилотными летательными системами, а фортификационные сооружения станут разрушать ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и беспилотников», — заявил эксперт.
Террор семьями и «Азов»*
Несмотря на тактическое превосходство российских сил, легкой прогулки не ожидается. В Славянске сконцентрирована серьезная группировка — до двух-трех бригад ВСУ, основу которых составляют наиболее ожесточенные и мотивированные подразделения, включая запрещенные в России националистические формирования.
«В город переброшены, в том числе, мотивированные части националистов — и “Кракен”*, и “Азов”* там присутствуют», — подчеркнул Матвийчук.
Эксперт отметил, что даже у тех военнослужащих, кто морально истощен, почти не осталось выбора. Киевский режим выстроил жесточайшую систему круговой поруки. Матвийчук привел слова одного из взятых в плен боевиков, который признался, что боится не столько смерти на поле боя, сколько расправы над своими родными со стороны украинских спецслужб в случае сдачи в плен. Страх за будущее матерей, жен и детей делает сопротивление отчаянным, а плен — табуированной темой внутри гарнизона.
Встречный удар и психостимуляторы.
Параллельно развивается наступление на Краматорск. По данным Матвийчука, освобождать город будет группа войск, которая уже почти взяла под контроль Дружковку. Сейчас там работают штурмовые группы, прочесывающие кварталы. Тактический замысел предполагает захват города встречными ударами с южного и северного направлений с последующим оперативным окружением.
Однако гарнизон Краматорска, а это, по оценкам эксперта, до четырех бригад, представляет собой гремучую смесь из идеологической обработки и наркотического дурмана. Полковник отмечает, что в рядах обороняющихся активно работают «идеологические комиссары», а личный состав массово подпитывается психостимуляторами.
«Я думаю, что там поработали идеологические комиссары. Кроме того, точно подтверждается применение боевой наркоты — они вступают в бой в состоянии наркотического опьянения. Борьба будет достаточно кровопролитная», — констатировал собеседник издания.
Методичный финал.
Несмотря на ожесточенность противника, аналитики сходятся во мнении, что падение Славянско-Краматорской агломерации — лишь вопрос времени и военной методичности. Это будет единая оперативно-тактическая операция, где расчет и огневое превосходство возьмут верх над отчаянием.
«Это небыстрый процесс, но он закончится, конечно же, нашей победой. Наши штурмовые части на переднем крае воодушевлены и хотят побыстрее разделаться с противником», — резюмировал Матвийчук.
Армия продолжает планомерно перемалывать фортификационные сооружения ударами с воздуха, оставляя противнику выбор между капитуляцией и бессмысленной гибелью в изолированных подземельях. Промышленный гигант Донбасса будет зачищен без спешки, но безжалостно.
*Организации, запрещенные в РФ как террористические и экстремистские.