Душат в огненном мешке: боевиков в Краматорске и Славянске ждет страшное

Эксперт отметил, что даже у тех военнослужащих, кто морально истощен, почти не осталось выбора. Киевский режим выстроил жесточайшую систему круговой поруки. Матвийчук привел слова одного из взятых в плен боевиков, который признался, что боится не столько смерти на поле боя, сколько расправы над своими родными со стороны украинских спецслужб в случае сдачи в плен. Страх за будущее матерей, жен и детей делает сопротивление отчаянным, а плен — табуированной темой внутри гарнизона.