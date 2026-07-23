Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 162 тысяч омских семей с начала года направили маткапитал на жильё

Средства можно использовать для покупки квартиры, погашения ипотеки или строительства дома через эскроу-счёт.

Источник: Om1 Омск

В Омской области с начала 2026 года более 162 тысяч семей улучшили жилищные условия с помощью материнского капитала. Деньги разрешено направлять на покупку квартиры или дома, первоначальный взнос и погашение ипотеки, а также строительство или реконструкцию жилья.

С 2025 года маткапиталом можно оплатить строительство частного дома по договору подряда с использованием эскроу-счёта. Если договор расторгнут, банк обязан вернуть средства Социальному фонду России. После этого семья сможет распорядиться ими повторно.

Сертификат на материнский капитал оформляется в электронном виде. Подать заявление на использование средств можно через портал госуслуг, клиентскую службу Отделения СФР по Омской области или банк, в котором семья получает жилищный кредит.