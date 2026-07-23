Более 162 тысяч омских семей с начала года направили маткапитал на жильё

В Омской области с начала 2026 года более 162 тысяч семей улучшили жилищные условия с помощью материнского капитала. Деньги разрешено направлять на покупку квартиры или дома, первоначальный взнос и погашение ипотеки, а также строительство или реконструкцию жилья.
С 2025 года маткапиталом можно оплатить строительство частного дома по договору подряда с использованием эскроу-счёта. Если договор расторгнут, банк обязан вернуть средства Социальному фонду России. После этого семья сможет распорядиться ими повторно.
Сертификат на материнский капитал оформляется в электронном виде. Подать заявление на использование средств можно через портал госуслуг, клиентскую службу Отделения СФР по Омской области или банк, в котором семья получает жилищный кредит.