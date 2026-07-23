Более 162 тысяч омских семей с начала года направили маткапитал на жильё

В Омской области с начала 2026 года более 162 тысяч семей улучшили жилищные условия с помощью материнского капитала. Деньги разрешено направлять на покупку квартиры или дома, первоначальный взнос и погашение ипотеки, а также строительство или реконструкцию жилья.