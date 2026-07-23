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Она сказала «да»: дайвер сделал предложение девушке под водой

В Москвариуме молодой человек сделал предложение руки и сердца прямо на фоне акул. Девушка кивнула, примерила кольцо, и все стало ясно без лишних слов. Такие чувства — слова не нужны! Источник: Москвариум.

В Москвариуме молодой человек сделал предложение руки и сердца прямо на фоне акул. Девушка кивнула, примерила кольцо, и все стало ясно без лишних слов. Такие чувства — слова не нужны! Источник: Москвариум gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/18394251659846.mp4