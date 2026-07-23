Паводковая обстановка в этом муниципалитете постепенно налаживается. На местных реках гидрологи фиксируют спад уровня воды, благодаря чему уже все приусадебные участки и сельские дороги, которые ранее были подтоплены, полностью освободились от воды. В то же время дорожники занимаются восстановлением участков двух трасс, ведущих к селу Арка и в аэропорт Охотска. В селе Аян построена дамба для защиты местного аэропорта от воды из разлившейся реки Уйка. За обстановкой постоянно следят специалисты ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, а также представители местной администрации. Кроме того, налажено межведомственное взаимодействие и проводится контроль за уровнем воды в местных реках и других водоемах.
Подтопленных приусадебных участков не осталось в Охотском округе
Паводковая обстановка в этом муниципалитете постепенно налаживается. На местных реках гидрологи фиксируют спад уровня воды, благодаря чему уже все приусадебные участки и сельские дороги, которые ранее были подтоплены, полностью освободились от воды. В то же время дорожники занимаются восстановлением участков двух трасс, ведущих к селу Арка и в аэропорт Охотска. В селе Аян построена дамба.
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