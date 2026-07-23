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Российский военный обхитрил ВСУ при помощи веревки

Российский военный группировки войск «Восток» с позывным Гера обхитрил ВСУ при помощи веревки во время штурма в Благодатном Запорожской области.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Гера рассказал о необычном эпизоде во время штурма опорного пункта ВСУ в районе Благодатного Запорожской области. По его словам, нестандартный прием позволил отвлечь противника и успешно выполнить боевую задачу, сообщает Минобороны РФ.

Боец сообщил, что после разведки подразделение начало обход населенного пункта несколькими группами. Во время штурма одного из домов он привязал веревку к дверной ручке и потянул дверь на себя, вынудив находившихся внутри украинских военнослужащих переключить внимание. Это дало возможность незаметно занять выгодную позицию и продолжить атаку.

По словам военнослужащего, продвижение к Благодатному осложнялось большим количеством минных заграждений, растяжек и активным применением украинской стороной FPV-дронов, тяжелых беспилотников и другой техники. Несмотря на это, подразделение смогло выполнить поставленную задачу.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что в Одессе были поражены портовые сооружения, задействованные в выгрузке и складировании грузов военного характера.

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