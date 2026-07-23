Российский военный обхитрил ВСУ при помощи веревки

Боец сообщил, что после разведки подразделение начало обход населенного пункта несколькими группами. Во время штурма одного из домов он привязал веревку к дверной ручке и потянул дверь на себя, вынудив находившихся внутри украинских военнослужащих переключить внимание. Это дало возможность незаметно занять выгодную позицию и продолжить атаку.