Футбольных фанатов наказали в Павлодаре за кричалки и дымовые шашки

«Постановлениями суда А., К., В., и Ф. признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 КоАп РК, и каждому назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 60 550 тенге», — говорится в сообщении суда. ️Постановления вступили в законную силу.