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Футбольных фанатов наказали в Павлодаре за кричалки и дымовые шашки

Павлодарских футбольных фанатов оштрафовали за мелкое хулиганство — они использовали дымовые шашки и громко скандировали речевки возле Центрального стадиона, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Дело было рассмотрено Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города.

Согласно материалам, 28 июня 2026 года около 16:45 возле Центрального стадиона, находясь в общественном месте перед началом футбольного матча, фанаты демонстрировали вызывающее поведение, выкрикивали речевки, использовали пиротехнические средства (дымовые шашки), нарушая общественный порядок и спокойствие граждан.

В суде нарушители полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном и пояснили, что следовали вместе с группой болельщиков на футбольный матч, где использовались пиротехнические средства и выкрикивались речевки.

«Постановлениями суда А., К., В., и Ф. признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 КоАп РК, и каждому назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 60 550 тенге», — говорится в сообщении суда. ️Постановления вступили в законную силу.