Футбольных фанатов наказали в Павлодаре за кричалки и дымовые шашки

Дело было рассмотрено Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города.
Согласно материалам, 28 июня 2026 года около 16:45 возле Центрального стадиона, находясь в общественном месте перед началом футбольного матча, фанаты демонстрировали вызывающее поведение, выкрикивали речевки, использовали пиротехнические средства (дымовые шашки), нарушая общественный порядок и спокойствие граждан.
В суде нарушители полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном и пояснили, что следовали вместе с группой болельщиков на футбольный матч, где использовались пиротехнические средства и выкрикивались речевки.
«Постановлениями суда А., К., В., и Ф. признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 КоАп РК, и каждому назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 60 550 тенге», — говорится в сообщении суда. ️Постановления вступили в законную силу.