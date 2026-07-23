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У водителя конфисковали автомобиль за пьяную езду в Хабаровском крае

В феврале 2026 года ранее привлекавшийся к ответственности за нетрезвое вождение мужчина вновь сел за руль пьяным в селе Хурба. Вскоре он заметил патрульный автомобиль ГАИ и остановился. Сотрудники ДПС провели освидетельствование, показавшее опьянение, однако мужчина отказался признать вину. Суд назначил ему 360 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.

В феврале 2026 года ранее привлекавшийся к ответственности за нетрезвое вождение мужчина вновь сел за руль пьяным в селе Хурба. Вскоре он заметил патрульный автомобиль ГАИ и остановился. Сотрудники ДПС провели освидетельствование, показавшее опьянение, однако мужчина отказался признать вину. Суд назначил ему 360 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Автомобиль обвиняемого конфисковали в доход государства.