Светлана Пермякова показала фигуру в купальнике после похудения

Ранее певица Валерия рассказала, что добиться идеальной фигуры ей удалось благодаря системной работе над собой на протяжении многих лет, а не краткосрочным ограничениям. Она уточнила, что основа ее рациона строится на строгом контроле КБЖУ, то есть калорий, белков, жиров и углеводов. Особое внимание звезда уделяет потреблению белка, который необходим для сохранения мышечной массы, а также клетчатки.