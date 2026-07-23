Светлана Пермякова показала фигуру в купальнике после похудения

Актриса Светлана Пермякова опубликовала на своей странице в соцсети фото с отдыха и рассказала о своем отношении к внешности после заметного похудения. Она запечатлелась в леопардовом купальнике, лежа на шезлонге.
Знаменитость призналась, что до этого подобные снимки не размещала: «Раньше такие фотографии оставались в телефоне. А теперь хочется сохранить не только новую фигуру, но и это ощущение уверенности».
Также артистка обратилась к подписчикам с вопросом о принятии себя и призналась, что сама только учится этому.
— А вы умеете принимать и любить себя сегодняшнюю? Я наконец-то учусь, — отметила Пермякова.
Ранее певица Валерия рассказала, что добиться идеальной фигуры ей удалось благодаря системной работе над собой на протяжении многих лет, а не краткосрочным ограничениям. Она уточнила, что основа ее рациона строится на строгом контроле КБЖУ, то есть калорий, белков, жиров и углеводов. Особое внимание звезда уделяет потреблению белка, который необходим для сохранения мышечной массы, а также клетчатки.