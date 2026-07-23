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Во Владимирской области за полгода арестовали имущество на 170 млн рублей

Возмещенный ущерб по оконченным уголовным делам составил около 110 млн рублей, сообщил руководитель СУ СК по региону Артем Кулаков.

ВЛАДИМИР, 23 июля. /ТАСС/. Имущество подозреваемых и связанных с ними лиц на сумму свыше 170 млн рублей арестовано во Владимирской области в ходе расследования уголовных дел за шесть месяцев года. По завершенным делам возмещен ущерб в размере около 110 млн рублей, сообщил ТАСС руководитель СУ СК России по Владимирской области генерал-майор юстиции Артем Кулаков в интервью ко Дню сотрудника следственных органов РФ.

«По каждому уголовному делу, даже если причиненный ущерб небольшой, вопрос его возмещения всегда является приоритетным. За 6 месяцев этого года по уголовным делам наложен арест на имущество подозреваемых, обвиняемых и аффилированных с ними лиц на сумму более 170 млн рублей, что необходимо в тех случаях, когда в добровольном порядке обвиняемые возмещать ущерб отказываются», — сказал он, отметив, что возмещенный ущерб по оконченным уголовным делам составил около 110 млн рублей.

В производстве находятся уголовные дела, по которым также достигнуты положительные результаты. Приоритетное внимание уделяется фактам невыплаты заработной платы, где процесс погашения задолженности часто осложняется налоговыми и иными долгами, арестами счетов и гражданскими судебными разбирательствами. «За полгода мы завершили расследование 5 уголовных дел о невыплате заработной платы, по которым возмещен ущерб на сумму более 33 млн рублей. В настоящее время в производстве находится уголовное дело о задолженности по зарплате на одном из предприятий Вязниковского района, занимающемся производством материалов, используемых в дорожном строительстве», — сказал Кулаков.

По его словам, весной 2026 года в компании, несмотря на продолжение хозяйственной деятельности, возникла задолженность перед 300 работниками в размере 50 млн рублей. Сейчас благодаря принятым мерам погашено более 40 млн рублей долга, наложен арест на имущество на 18 млн рублей, а следователи ежедневно контролируют процесс погашения для полного расчета с сотрудниками.

Преступления в отношении участников СВО и их семей находятся на особом контроле. За последние 1,5 года расследовано 7 уголовных дел о хищении средств у участников спецоперации и их родственников, связанных с мошенничеством. В одном из дел родственница погибшего военнослужащего и четверо ее знакомых незаконно завладели выплатами, предназначавшимися вдове, причинив ущерб в 2 млн рублей. Виновные возместили ущерб и извинились перед потерпевшей.