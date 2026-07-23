Во Владимирской области за полгода арестовали имущество на 170 млн рублей

«По каждому уголовному делу, даже если причиненный ущерб небольшой, вопрос его возмещения всегда является приоритетным. За 6 месяцев этого года по уголовным делам наложен арест на имущество подозреваемых, обвиняемых и аффилированных с ними лиц на сумму более 170 млн рублей, что необходимо в тех случаях, когда в добровольном порядке обвиняемые возмещать ущерб отказываются», — сказал он, отметив, что возмещенный ущерб по оконченным уголовным делам составил около 110 млн рублей.