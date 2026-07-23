Во Владимирской области за полгода арестовали имущество на 170 млн рублей

ВЛАДИМИР, 23 июля. /ТАСС/. Имущество подозреваемых и связанных с ними лиц на сумму свыше 170 млн рублей арестовано во Владимирской области в ходе расследования уголовных дел за шесть месяцев года. По завершенным делам возмещен ущерб в размере около 110 млн рублей, сообщил ТАСС руководитель СУ СК России по Владимирской области генерал-майор юстиции Артем Кулаков в интервью ко Дню сотрудника следственных органов РФ.
«По каждому уголовному делу, даже если причиненный ущерб небольшой, вопрос его возмещения всегда является приоритетным. За 6 месяцев этого года по уголовным делам наложен арест на имущество подозреваемых, обвиняемых и аффилированных с ними лиц на сумму более 170 млн рублей, что необходимо в тех случаях, когда в добровольном порядке обвиняемые возмещать ущерб отказываются», — сказал он, отметив, что возмещенный ущерб по оконченным уголовным делам составил около 110 млн рублей.
В производстве находятся уголовные дела, по которым также достигнуты положительные результаты. Приоритетное внимание уделяется фактам невыплаты заработной платы, где процесс погашения задолженности часто осложняется налоговыми и иными долгами, арестами счетов и гражданскими судебными разбирательствами. «За полгода мы завершили расследование 5 уголовных дел о невыплате заработной платы, по которым возмещен ущерб на сумму более 33 млн рублей. В настоящее время в производстве находится уголовное дело о задолженности по зарплате на одном из предприятий Вязниковского района, занимающемся производством материалов, используемых в дорожном строительстве», — сказал Кулаков.
По его словам, весной 2026 года в компании, несмотря на продолжение хозяйственной деятельности, возникла задолженность перед 300 работниками в размере 50 млн рублей. Сейчас благодаря принятым мерам погашено более 40 млн рублей долга, наложен арест на имущество на 18 млн рублей, а следователи ежедневно контролируют процесс погашения для полного расчета с сотрудниками.
Преступления в отношении участников СВО и их семей находятся на особом контроле. За последние 1,5 года расследовано 7 уголовных дел о хищении средств у участников спецоперации и их родственников, связанных с мошенничеством. В одном из дел родственница погибшего военнослужащего и четверо ее знакомых незаконно завладели выплатами, предназначавшимися вдове, причинив ущерб в 2 млн рублей. Виновные возместили ущерб и извинились перед потерпевшей.