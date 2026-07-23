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Деловых женщин Хабаровска приглашают поделиться опытом и бизнес-стратегиями

Организация, объединяющая предпринимательниц, руководителей и общественных лидеров, проводит конференцию в честь 30-летия со дня основания.

Хабаровский Союз деловых женщин проведёт юбилейную конференцию 25 июля. Организация, объединяющая предпринимательниц, руководителей и общественных лидеров, отмечает 30 лет со дня основания, сообщили в городской администрации.

За три десятилетия объединение выросло из местного сообщества в площадку для деловых знакомств, обмена опытом и наставничества. Его участницы руководят предприятиями малого и среднего бизнеса и участвуют в общественной жизни Хабаровска и края.

На конференции предпринимательницы расскажут о развитии своих компаний, сложностях и решениях, которые помогли им добиться успеха. Встреча пройдёт с 11:00 до 16:30 в Молодёжном досуговом центре на улице Шевченко, 7а.

«Профильная конференция — наш подарок всем женщинам, которые стоят на пороге больших перемен. Мы готовы поделиться с ними честными историями большого бизнеса», — рассказала директор Союза деловых женщин и председатель Общественной палаты Хабаровска Виктория Трегубенко.