Деловых женщин Хабаровска приглашают поделиться опытом и бизнес-стратегиями

Хабаровский Союз деловых женщин проведёт юбилейную конференцию 25 июля. Организация, объединяющая предпринимательниц, руководителей и общественных лидеров, отмечает 30 лет со дня основания, сообщили в городской администрации.
За три десятилетия объединение выросло из местного сообщества в площадку для деловых знакомств, обмена опытом и наставничества. Его участницы руководят предприятиями малого и среднего бизнеса и участвуют в общественной жизни Хабаровска и края.
На конференции предпринимательницы расскажут о развитии своих компаний, сложностях и решениях, которые помогли им добиться успеха. Встреча пройдёт с 11:00 до 16:30 в Молодёжном досуговом центре на улице Шевченко, 7а.
«Профильная конференция — наш подарок всем женщинам, которые стоят на пороге больших перемен. Мы готовы поделиться с ними честными историями большого бизнеса», — рассказала директор Союза деловых женщин и председатель Общественной палаты Хабаровска Виктория Трегубенко.