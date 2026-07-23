Угроза атаки БПЛА нависла над Волгоградом почти на пять часов

Почти пять часов в ожидании атаки беспилотников провели жители Волгоградской области сегодняшней ночью.
О возможном ударе БПЛА волгоградцев предупредили после полуночи — режим беспилотной опасности был объявлен в 00:48. О том, что просыпающиеся горожане могут без опаски подходить к окнам и выходить на улицу, в РСЧС сообщили в 05:28.
Несмотря на ночные ограничения, аэропорт Волгограда работал в штатном режиме. Сейчас в авиагавани задерживается прибытие лишь одного рейса из Антальи.
Фото Андрея Поручаева.
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