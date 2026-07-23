Минздрав подготовил проект по борьбе с ХОБЛ стоимостью более 60 млрд рублей

По словам зампреда «Деловой России» Антона Данилова-Данильяна, финансирование предлагается осуществлять за счет акцизов на табак и никотинсодержащую продукцию, а также благодаря «обелению трудозатратных отраслей». Он отметил, что с инициативой уже ознакомлены вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко и Денис Мантуров, сейчас документ находится на рассмотрении в Министерстве финансов.