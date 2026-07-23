Красноярка пыталась купить психотропный препарат по фальшивому рецепту и попала под «уголовку»

По данным полиции, женщина во время прогулки по краевому центру увидела частное объявление о продаже лекарства, которое хотела принимать для улучшения психического состояния здоровья. Официально купить его в аптеке она не могла, так как не было рецепта от врача. По этой причине она обратилась по указанному в объявлении номеру телефона. Узнав, что продавец предлагает не само лекарство, а лишь поддельный рецептурный бланк, она перевела деньги и спустя несколько дней забрала его из тайника.