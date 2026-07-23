Красноярка пыталась купить психотропный препарат по фальшивому рецепту и попала под «уголовку»

Решившая заняться самолечением 30-летняя жительница Красноярска подозревается в использовании поддельного медицинского рецепта для покупки психотропного препарата.
По данным полиции, женщина во время прогулки по краевому центру увидела частное объявление о продаже лекарства, которое хотела принимать для улучшения психического состояния здоровья. Официально купить его в аптеке она не могла, так как не было рецепта от врача. По этой причине она обратилась по указанному в объявлении номеру телефона. Узнав, что продавец предлагает не само лекарство, а лишь поддельный рецептурный бланк, она перевела деньги и спустя несколько дней забрала его из тайника.
«Чтобы избежать подозрений, фигурантка не стала обращаться с поддельным бланком в аптечные пункты Красноярска, а приехала в Канск. Однако работники аптеки распознали фальшивку и незамедлительно обратились в полицию. Подозреваемую задержали и доставили в территориальный отдел внутренних дел», — рассказали в ГУ МВД.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение, хранение, использование заведомо поддельных документов, штампов, печатей или бланков», санкция которой предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Отметим, ранее красноярка уже была неоднократно судима за имущественные преступления.
«В рамках расследования полицейские также устанавливают изготовителя поддельного официального документа. В соответствии с уголовным законодательством за данное деяние виновный может понести наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — отметили в ГУ МВД.
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