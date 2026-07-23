Стоимость перевозки нефти из Новороссийска выросла на 10−14%

Как отмечают аналитики со ссылкой на европейских брокеров, владельцы танкеров повышают надбавки за риск к фрахтовым ставкам в Черном море. По оценке Platts, дополнительная надбавка за военный риск при транспортировке нефти выросла с 16 по 20 июля на 5%, до $2,1 за баррель. Согласно данным ЦЦИ, рост страховых премий за неделю до 20 июля также привел к подорожанию фрахта танкерами Suezmax из Новороссийска в Северный Китай — на 4,1%, до $12,6 за баррель.