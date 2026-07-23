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Гектар заброшенной сельхозземли изъяли у собственника в Красноярском крае

Всего с начала года в Красноярском крае изъято 20 участков на 196,1 гектара.

Арбитражный суд Красноярского края принял решение об изъятии земельного участка площадью 1 гектар в районе посёлка Белый Яр. Собственник — юридическое лицо — несколько лет не использовал землю по назначению.

Россельхознадзор фиксировал нарушения с 2023 года. Собственнику выносили предостережения, но их игнорировали. В 2024 году провели внеплановую проверку, привлекли к ответственности и выдали предписание. Оно не было исполнено в срок.

Закон позволяет изымать участки, если они не используются три года и предписания не исполняются. Материалы передали в Агентство по управлению госимуществом, которое подало иск в суд. Суд удовлетворил требования.

Всего с начала года в Красноярском крае изъято 20 участков на 196,1 гектара.

Ранее мы сообщали, что на 108 га сельхозземель в Красноярском крае нашли свежий навоз.