Гектар заброшенной сельхозземли изъяли у собственника в Красноярском крае

Арбитражный суд Красноярского края принял решение об изъятии земельного участка площадью 1 гектар в районе посёлка Белый Яр. Собственник — юридическое лицо — несколько лет не использовал землю по назначению.
Россельхознадзор фиксировал нарушения с 2023 года. Собственнику выносили предостережения, но их игнорировали. В 2024 году провели внеплановую проверку, привлекли к ответственности и выдали предписание. Оно не было исполнено в срок.
Закон позволяет изымать участки, если они не используются три года и предписания не исполняются. Материалы передали в Агентство по управлению госимуществом, которое подало иск в суд. Суд удовлетворил требования.
Всего с начала года в Красноярском крае изъято 20 участков на 196,1 гектара.
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