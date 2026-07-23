В России изменили условия заключения контракта с ВС: подробности

Кроме этого, Госдума также приняла закон, распространяющийс на участников КТО в Белгородской, Курской и Брянской областях те же гарантии, что и на бойцов СВО. Это включает кредитные каникулы с момента начала КТО, а в случае гибели военнослужащего — списание кредитов.