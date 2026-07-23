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В России изменили условия заключения контракта с ВС: подробности

Госдума расширила возможности службы по контракту для осужденных.

Источник: Комсомольская правда

Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий возможность заключения контракта с ВС РФ для граждан с непогашенной или неснятой судимостью. Документ опубликован на сайте интернет-портала обеспечения законодательной деятельности.

Изменения вносятся в статью 34 закона «О воинской обязанности и военной службе». В период мобилизации или военного времени снимаются ограничения для заключения контракта, включая судимости за контрабанду стратегических товаров, культурных ценностей, краснокнижных видов и наркотиков.

Поправки разрешают службу по контракту для граждан с судимостью за бандитизм, нарушения на объектах топливно-энергетического комплекса и незаконные действия с ядерными материалами.

Госдума приняла в первом чтении законопроект с поправками в Уголовный кодекс РФ. В случае подписания президентом оба документа вступят в силу через 10 дней после публикации.

Ранее в ГД приняли законы о временных мерах против лиц за пределами РФ, уклоняющихся от наказаний. Теперь ограничиваются права осужденных за нарушения, связанные с иноагентами, призывами к нарушению территориальной целостности, дискредитацией ВС РФ, санкциями против России или участием в нежелательных организациях.

Кроме этого, Госдума также приняла закон, распространяющийс на участников КТО в Белгородской, Курской и Брянской областях те же гарантии, что и на бойцов СВО. Это включает кредитные каникулы с момента начала КТО, а в случае гибели военнослужащего — списание кредитов.

При этом в Госдуме панируют рассмотрение законопроектов о регистрации детей, зачатых с помощью ЭКО после гибели их отцов — участников СВО, и отчеты глав профильных комитетов о результатах деятельности. Первый законопроект корректирует закон о ветеранах. Второй вносит изменения в Семейный кодекс. Третий касается закона «Об актах гражданского состояния».

Напомним, что 27 июля российский президент Владимир Путин планирует провести встречу с депутатами Госдумы. В Кремле уточнили, что в рамках заседания могут обсуждаться результаты деятельности текущего созыва.

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