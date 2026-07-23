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Активность украинских беспилотников затрудняла освобождение Благодатного ВС РФ

Военнослужащий группировки «Восток» с позывным Круз сообщил, что в ходе освобождения Благодатного в Запорожской области наибольшие трудности вызвали необходимость преодолевать открытое пространство, штурм укреплённых позиций противника и высокая активность вражеских дронов. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

По словам собеседника, наступление штурмовых групп проходило по открытому пространству, находившемуся под наблюдением Вооружённых сил Украины (ВСУ). Украинские позиции, как он подчеркнул, были заблаговременно укреплены и представляли собой хорошо оборудованные бетонные сооружения.

«Была преграда, это была высокая местность и открытая местность, там опорный пункт. Нужно было пересечь эту открытку. Нужно было пересечь малыми группами, чтобы избежать жертв многочисленных. Подойти к опорнику, внезапно зайти скрытно, уничтожить врага», — рассказал военнослужащий.

Противник применял широкий арсенал средств, включая самодельные взрывные устройства и дистанционное минирование. Особую сложность представляла маскировка мин под природные объекты — например, пни, которые было крайне сложно отличить от настоящих. Дроны при этом использовались как для ударов, так и для дистанционной установки мин на путях подхода российских сил.

Напомним, 22 июля российские войска освободили Артельное в Харьковской области и Благодатное в Запорожской области. А 19 июля подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Вольное в Днепропетровской области. Телеведущий Владимир Соловьёв сделал прогноз, что российские силы могут завершить освобождение Донбасса до конца 2026 года.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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