По словам собеседника, наступление штурмовых групп проходило по открытому пространству, находившемуся под наблюдением Вооружённых сил Украины (ВСУ). Украинские позиции, как он подчеркнул, были заблаговременно укреплены и представляли собой хорошо оборудованные бетонные сооружения.
«Была преграда, это была высокая местность и открытая местность, там опорный пункт. Нужно было пересечь эту открытку. Нужно было пересечь малыми группами, чтобы избежать жертв многочисленных. Подойти к опорнику, внезапно зайти скрытно, уничтожить врага», — рассказал военнослужащий.
Противник применял широкий арсенал средств, включая самодельные взрывные устройства и дистанционное минирование. Особую сложность представляла маскировка мин под природные объекты — например, пни, которые было крайне сложно отличить от настоящих. Дроны при этом использовались как для ударов, так и для дистанционной установки мин на путях подхода российских сил.
Напомним, 22 июля российские войска освободили Артельное в Харьковской области и Благодатное в Запорожской области. А 19 июля подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Вольное в Днепропетровской области. Телеведущий Владимир Соловьёв сделал прогноз, что российские силы могут завершить освобождение Донбасса до конца 2026 года.
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