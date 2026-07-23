ИИ научился предсказывать личный финансовый кризис за несколько недель до просрочки

Искусственный интеллект способен распознать надвигающиеся финансовые проблемы человека за четыре-восемь недель до того, как он перестанет платить по кредиту.
Использование таких опережающих сигналов может позволить банку сократить число проблемных займов в то время, как отрасль перешагнула 13-процентный порог по количеству невозвратов. Об этом на конференции Data Day заявил Валерий Курышев, владелец ПАК «Эвирис» (ИТ-холдинг Т1).
По его словам, традиционный финансовый скоринг во многом опирается на данные прошлых периодов, тогда как финансовое положение клиента может измениться мгновенно. Человек может потерять работу или столкнуться с ростом долговой нагрузки, но в банковской системе эти изменения становятся заметны уже после того, как клиент допустил неплатежи по кредитам.
Для построения качественной модели ИИ-скоринга банку важно учитывать шесть классов сигналов. Покупка более дешевых товаров, сокращение расходов на связь и подписки указывают на ухудшение положения заемщика за четыре—восемь недель до возможного дефолта. Прекращение инвестиционной активности, отказ от КАСКО и даже смена привычных маршрутов передвижения — все это сигнализирует, что через 2−4 месяца человек может столкнуться с финансовым кризисом.
Источниками такой информации выступают бюро кредитных историй, телеком-операторы, страховые компании и ритейлеры. Однако объединение этих данных без применения ИТ-системы с защищённой инфраструктурой затруднено из-за регуляторных ограничений, страха бизнеса потерять критически важную информацию и слишком долгих согласований. Все это привело к тому, что ⅔ банков испытывают жесткий дефицит данных.
«Появление защищенных сред, повышает точность оценки риска невозврата на 4 п. п. По оценке ИТ-холдинга Т1, для банка с портфелем 300 млрд рублей это означает возможность снижения доли проблемных кредитов на 0,72 п. п. и рост доли одобрений на 2,9 п. п. Дополнительная процентная маржа в таком сценарии может составить свыше 200 млн рублей в год», — отметил Валерий Курышев.
По официальным данным, доля потребительских кредитов с просрочкой свыше 90 дней выросла с 7,8% на начало 2024 года до 13% к началу 2026 года.