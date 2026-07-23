ИИ научился предсказывать личный финансовый кризис за несколько недель до просрочки

По его словам, традиционный финансовый скоринг во многом опирается на данные прошлых периодов, тогда как финансовое положение клиента может измениться мгновенно. Человек может потерять работу или столкнуться с ростом долговой нагрузки, но в банковской системе эти изменения становятся заметны уже после того, как клиент допустил неплатежи по кредитам.