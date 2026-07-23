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Расписание двух электропоездов западного направления КрасЖД изменится по четвергам до 3 сентября

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вечерние электропоезда Красноярск Северный — Базаиха и Базаиха — Чернореченская будут выходить на маршруты раньше на 4 минуты по четвергам — 23, 30 июля, 13, 20, 27 августа и 3 сентября.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вечерние электропоезда Красноярск Северный — Базаиха и Базаиха — Чернореченская будут выходить на маршруты раньше на 4 минуты по четвергам — 23, 30 июля, 13, 20, 27 августа и 3 сентября.

Красноярск Северный — Базаиха: отправление со станции Красноярск Северный в 17:28 (вместо 17:32), прибытие на станцию Базаиха в 18:48 (вместо 18:52).

Базаиха — Чернореченская: отправление со станции Базаиха в 18:58 (вместо 19:02), прибытие на станцию Чернореченская в 23:36.

Изменения связаны с проведением ремонтных работ на участке Зеледеево — Кача.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят уточнять расписание перед каждой поездкой.