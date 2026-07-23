Расписание двух электропоездов западного направления КрасЖД изменится по четвергам до 3 сентября

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вечерние электропоезда Красноярск Северный — Базаиха и Базаиха — Чернореченская будут выходить на маршруты раньше на 4 минуты по четвергам — 23, 30 июля, 13, 20, 27 августа и 3 сентября.