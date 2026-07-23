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В Красноярском крае больницы получат 77 новых автомобилей

До конца 2026 года автопарк медицинских учреждений Красноярского края пополнится 77 новыми автомобилями. Контракты на поставку уже заключены, первые машины.

До конца 2026 года автопарк медицинских учреждений Красноярского края пополнится 77 новыми автомобилями. Контракты на поставку уже заключены, первые машины поступят в больницы в сентябре. Технику закупили по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» за счет краевого бюджета. Общая сумма составила более 270 млн рублей. В регион поступят 39 машин скорой помощи класса «B», 22 автомобиля УАЗ, 10 «Лада Гранта» и 6 «Нив». Основную часть легкового транспорта направят в районные больницы. Эти машины будут использовать для выездов врачей к пациентам в отдаленные населенные пункты, а также для доставки биоматериалов из ФАПов и амбулаторий в лаборатории. Машины скорой помощи распределят между Красноярском и территориями края. 12 автомобилей останутся в краевом центре, остальные отправят в округа. По две машины получат Канская, Ачинская, Минусинская, Лесосибирская межрайонные больницы и Саянская районная больница. Еще 17 автомобилей направят в другие территории, включая Абанский, Ужурский, Емельяновский и Шарыповский округа. Каждая новая скорая оснащена дефибриллятором, кардиографом, пульсоксиметром, тонометром, дозаторами лекарств и системой подачи кислорода. Новая техника позволит сократить время доезда бригад, что критически важно при ликвидации последствий ДТП на федеральных трассах. Кроме того, это повышает безопасность транспортировки пациентов и улучшает условия труда наших специалистов, — отметила главный врач Канской межрайонной больницы Ольга Барболина. Добавим, что за 2024—2025 годы для медучреждений Красноярского края уже приобрели более 100 единиц специализированной техники, включая автомобили скорой помощи, санитарные УАЗы и передвижные медицинские комплексы. Читайте также: Мобильная поликлиника посетила 13 округов Красноярского края за полгода В Назаровском округе врачи начали выезжать к пациентам в отдаленные села В Красноярском крае первую прививку от ВПЧ получили почти 1 900 девочек.