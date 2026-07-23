В Красноярском крае больницы получат 77 новых автомобилей

До конца 2026 года автопарк медицинских учреждений Красноярского края пополнится 77 новыми автомобилями. Контракты на поставку уже заключены, первые машины поступят в больницы в сентябре. Технику закупили по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» за счет краевого бюджета. Общая сумма составила более 270 млн рублей. В регион поступят 39 машин скорой помощи класса «B», 22 автомобиля УАЗ, 10 «Лада Гранта» и 6 «Нив». Основную часть легкового транспорта направят в районные больницы. Эти машины будут использовать для выездов врачей к пациентам в отдаленные населенные пункты, а также для доставки биоматериалов из ФАПов и амбулаторий в лаборатории. Машины скорой помощи распределят между Красноярском и территориями края. 12 автомобилей останутся в краевом центре, остальные отправят в округа. По две машины получат Канская, Ачинская, Минусинская, Лесосибирская межрайонные больницы и Саянская районная больница. Еще 17 автомобилей направят в другие территории, включая Абанский, Ужурский, Емельяновский и Шарыповский округа. Каждая новая скорая оснащена дефибриллятором, кардиографом, пульсоксиметром, тонометром, дозаторами лекарств и системой подачи кислорода. Новая техника позволит сократить время доезда бригад, что критически важно при ликвидации последствий ДТП на федеральных трассах. Кроме того, это повышает безопасность транспортировки пациентов и улучшает условия труда наших специалистов, — отметила главный врач Канской межрайонной больницы Ольга Барболина. Добавим, что за 2024—2025 годы для медучреждений Красноярского края уже приобрели более 100 единиц специализированной техники, включая автомобили скорой помощи, санитарные УАЗы и передвижные медицинские комплексы. Читайте также: Мобильная поликлиника посетила 13 округов Красноярского края за полгода В Назаровском округе врачи начали выезжать к пациентам в отдаленные села В Красноярском крае первую прививку от ВПЧ получили почти 1 900 девочек.