Американский Boeing E-3B подал аварийный сигнал над Саудовской Аравией

Сообщается, что самолёт передаёт код 700. Это обозначение общей аварийной ситуации в полёте. Такой код может означать экстренно возникшую проблему, такую, как пожар, нехватка топлива или техническую неисправность.
Напомним, вооруженные силы США приступили к новой серии ударов по иранской территории.
В то же время Тегеран заявил, что иранские военные жестко ответят Вашингтону в случае ударов по их ядерным объектам. ВС исламской республики атакуют все «интересы» США на Ближнем Востоке.
Также сообщалось, что США хотят возобновить атаки на Иран при помощи стратегических бомбардировщиков.
Ранее Трамп заявил, что представители Ирана согласились на идеальную для Вашингтона сделку, однако чуть позже ударили беспилотником по судну в Ормузском проливе.