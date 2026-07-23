Генерал Сергей Кокорин отмечает день рождения в Волгограде

В настоящее время Сергей Анатольевич руководит региональной общественной организации «Генералы Волгограда», в которую входят генералы, адмиралы, состоящие на действительной службе в вооруженных силах РФ, силовых структурах и правоохранительных органах, а также находящиеся на заслуженном отдыхе. Все они имеют заслуги перед Отечеством, награждены орденами и медалями Советского Союза и Российской Федерации.