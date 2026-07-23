Олешко назвал нехватку авторского почерка проблемой российского кино

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Современному российскому кино по-прежнему не хватает яркого авторского почерка, из-за чего многие фильмы становятся похожими друг на друга. Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист России Александр Олешко.
«Не хочу быть критиканом, но, честно говоря, многие современные фильмы для меня сливаются в один. Иногда смотришь и понимаешь, что не хватает какого-то авторского взгляда, собственного почерка», — сказал Олешко.
По словам артиста, именно узнаваемый авторский стиль делает произведение по-настоящему уникальным. «Если вы включите фильм Данелии, вы узнаете, что это фильм Данелии. Вы узнаете фильм Михалкова, Рязанова, Меньшова, Гайдая, Тарковского. Вы их узнаете. Сейчас мне очень сложно узнать, чье это кино», — отметил он.
Полный текст интервью будет опубликован в 7:00 мск.