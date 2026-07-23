Олешко назвал нехватку авторского почерка проблемой российского кино

По словам артиста, именно узнаваемый авторский стиль делает произведение по-настоящему уникальным. «Если вы включите фильм Данелии, вы узнаете, что это фильм Данелии. Вы узнаете фильм Михалкова, Рязанова, Меньшова, Гайдая, Тарковского. Вы их узнаете. Сейчас мне очень сложно узнать, чье это кино», — отметил он.