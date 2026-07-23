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Военный из Хабаровского края сбил два дрона и уберёг колонну на СВО

Действовал он быстро и решительно — малейшее промедление обернулось бы непоправимыми последствиями.

Старший сержант Имамгазали Эскиев из Хабаровского края, проходящий службу в зоне СВО, уничтожил два беспилотника, приближавшихся к автомобильной колонне на запорожском направлении. Благодаря его действиям военнослужащие и техника продолжили движение без потерь, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Эскиев выполнял задачу в составе боевого охранения колонны соединения материально-технического обеспечения ВВО. Во время движения он заметил два вражеских БПЛА, которые направлялись к машинам — малейшее промедление обернулось бы непоправимыми последствиями.

Без долгих раздумий военнослужащий открыл огонь из установленного на автомобиле пулемёта и сбил оба дрона. Атаку удалось сорвать до того, как беспилотники приблизились к личному составу и технике.

За своевременные действия и проявленное мужество Имамгазали Эскиев получил медаль «За храбрость» II степени.

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