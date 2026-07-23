Миронов просит ввести федеральный мониторинг цен на детский отдых

Миронов отметил, что цены на путевки в детские лагеря растут, и многим семьям не хватает средств, чтобы отправить своего ребенка на отдых. «Даже более “дешевые” варианты в своем регионе требуют от родителей немалых расходов, а самостоятельный поиск лагеря создает дополнительную организационную и финансовую нагрузку», — добавил он.