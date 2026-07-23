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Миронов просит ввести федеральный мониторинг цен на детский отдых

Председатель партии «Справедливая Россия» высказался за создание специальной структуры для регулирования организации такого отдыха.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов просит разработать механизм федерального мониторинга и регулирования цен на путевки в детские лагеря. Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина есть в распоряжении ТАСС.

«Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить заинтересованным федеральным органам исполнительной власти рассмотреть вопрос о разработке федерального механизма мониторинга и регулирования цен на социально значимые услуги, связанные с отдыхом, оздоровлением и развитием детей», — говорится в документе.

Миронов отметил, что цены на путевки в детские лагеря растут, и многим семьям не хватает средств, чтобы отправить своего ребенка на отдых. «Даже более “дешевые” варианты в своем регионе требуют от родителей немалых расходов, а самостоятельный поиск лагеря создает дополнительную организационную и финансовую нагрузку», — добавил он.

По мнению депутата, необходимо создание специальной структуры для регулирования организации детского отдыха, мониторинга ситуации в отрасли, анализа структуры себестоимости и регулирования цен.

«Причем речь может идти не только о детских лагерях, но и о более широком перечне услуг: оздоровительных сменах, образовательных и развивающих программах, детских спортивных и творческих сборах», — рассказал Миронов ТАСС.

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