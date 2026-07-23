Врач Шарова предупредила об опасности покупки филлеров на маркетплейсах

«Никому ведь в голову не приходит покупать лекарства на маркетплейсах. Все понимают, что там нет никакой гарантии, что это не подделка, не фальсификат, что это может быть опасно для здоровья. Это грозит совершенно непредсказуемыми последствиями, вплоть до летального исхода, и никто не будет нести никакой ответственности в случае введения непонятного препарата. Кроме того, ботулотоксины требуют особых условий хранения — при температуре плюс 5 — плюс 8 градусов. Какие гарантии вам даст маркетплейс, что эти условия точно соблюдались?», — сказала она.