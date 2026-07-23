Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Основательница WB заявила о выплатах селлерам после атаки дронов ВСУ: кто получит деньги

Ким пообещала оперативные выплаты пострадавшим от атак на склады WB.

Источник: Комсомольская правда

Представители малого бизнеса, чьи товары пострадали при атаке дронов Вооруженных сил Украины на склад Wildberries в Электростали, начнут получать первые выплаты уже 22 июля. Об этом заявила глава маркетплейса Татьяна Ким.

«Буквально сегодня самые маленькие и самые незащищенные слои наших предпринимателей — порядка 88 тысяч человек, чьи товары были размещены на складе в Электростали, — сегодня получат или увидят на своих балансах отражение первых мер финансовой поддержки», — рассказала Ким.

Основательниц маркетплейса добавила, что появившаяся задержка с выплатами связана доработкой механизмов. В компании разрабатывают симулятор продаж, по которому продавцы будут получать деньги, как если бы товары продавались со склада.

При этом, пообещала Ким, меры поддержки появятся в ближайшее время. Что же касается крупных продавцов, то для них готовится отдельный пакет мер поддержки.

Сейчас меры поддержки отображаются для малых предпринимателей, для среднего бизнеса они появятся в ближайшее время, а для крупных продавцов готовится отдельный пакет.

Напомним, утром 22 июля 2026 года были атакованы сразу несколько логистических комплексов Wildberries в России. Речь идет о складах в Краснодаре и Невинномысске. В результате людей эвакуировали, центры приостановили работу, а селлерам сообщили о мерах поддержки.

В Краснодарском крае обломки дрона противника упали на крышу склада Wildberries, начался пожар, густой дым было видно издалека. На место прибыли оперативные и специальные службы. В Невинномысске во время налета на складе были рабочие ночной смены. Все случилось около трех ночи.

Стоит отметить, что это не первые атаки на склады Wildberries в этом месяце. В ночь на 18 июля был атакован склад в Котовске Тамбовской области. Чуть позже удар пришелся по складу Wildberries в подмосковной Электростали.

Позже губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Позже губернатор добавил: «В результате атаки беспилотников есть погибший. Пациент из Электростали скончался от полученных травм».

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше