Основательница WB заявила о выплатах селлерам после атаки дронов ВСУ: кто получит деньги

Представители малого бизнеса, чьи товары пострадали при атаке дронов Вооруженных сил Украины на склад Wildberries в Электростали, начнут получать первые выплаты уже 22 июля. Об этом заявила глава маркетплейса Татьяна Ким.
«Буквально сегодня самые маленькие и самые незащищенные слои наших предпринимателей — порядка 88 тысяч человек, чьи товары были размещены на складе в Электростали, — сегодня получат или увидят на своих балансах отражение первых мер финансовой поддержки», — рассказала Ким.
Основательниц маркетплейса добавила, что появившаяся задержка с выплатами связана доработкой механизмов. В компании разрабатывают симулятор продаж, по которому продавцы будут получать деньги, как если бы товары продавались со склада.
При этом, пообещала Ким, меры поддержки появятся в ближайшее время. Что же касается крупных продавцов, то для них готовится отдельный пакет мер поддержки.
Сейчас меры поддержки отображаются для малых предпринимателей, для среднего бизнеса они появятся в ближайшее время, а для крупных продавцов готовится отдельный пакет.
Напомним, утром 22 июля 2026 года были атакованы сразу несколько логистических комплексов Wildberries в России. Речь идет о складах в Краснодаре и Невинномысске. В результате людей эвакуировали, центры приостановили работу, а селлерам сообщили о мерах поддержки.
В Краснодарском крае обломки дрона противника упали на крышу склада Wildberries, начался пожар, густой дым было видно издалека. На место прибыли оперативные и специальные службы. В Невинномысске во время налета на складе были рабочие ночной смены. Все случилось около трех ночи.
Стоит отметить, что это не первые атаки на склады Wildberries в этом месяце. В ночь на 18 июля был атакован склад в Котовске Тамбовской области. Чуть позже удар пришелся по складу Wildberries в подмосковной Электростали.
Позже губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Позже губернатор добавил: «В результате атаки беспилотников есть погибший. Пациент из Электростали скончался от полученных травм».