Кухни за 45 дней пришлось ждать до двух лет: изготовитель из Ужура вернет заказчикам почти 418 тысяч рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Двое клиентов заказали у изготовителя мебели из Ужура кухни по индивидуальным проектам. По договорам подрядчик должен был выполнить работу за 45 рабочих дней. Заказчики внесли деньги, однако в установленный срок мебель не получили.
Один клиент прождал кухню почти два года, второй — около года. Подрядчик игнорировал их претензии, поэтому заказчики при поддержке краевого Роспотребнадзора обратились в суд.
Первому потребителю присудили 266 016 рублей: внесенные 140 тысяч рублей, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Второй получит 151 500 рублей — стоимость заказа и штраф.
Оба решения вступили в законную силу.