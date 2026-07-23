ВС РФ поразили порты, промзону в Одессе и завод «Стальканат»

Ранее военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации с применением ударных беспилотных аппаратов «Герань-4 сикер» поразили четыре сухогрузных судна и один балкер, используемые в интересах украинской стороны, в акватории Чёрного моря и в портовой зоне Черноморска. ВС РФ продолжают удары по морским объектам, задействованным для нужд Вооружённых сил Украины. Ранее с использованием ударных беспилотников и высокоточного оружия, базирующегося на земле и в воздухе, российские военные поразили два сухогруза, которые перевозили грузы для ВСУ в порты «Одесса» и «Черноморск».