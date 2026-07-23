В России создадут единую систему контроля цен на продукты

Одна из новелл наделяет Правительство дополнительными полномочиями в сфере торговой деятельности. Кабмин установит список федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на получение информации, необходимой для мониторинга. К ней относят сведения о хозяйствующих субъектах, непосредственно занятых в торговой деятельности (как в реализации, так и в поставках товаров), о сделках между ними, объемах реализации, доходах, расходах и так далее. Также к задачам Правительства отнесена разработка самого перечня продовольственных товаров, в отношении которых проведут мониторинг.