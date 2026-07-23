В России создадут единую систему контроля цен на продукты

В стране намерены наладить всесторонний мониторинг цен на продукты. Федеральные органы исполнительной власти, перечень которых установит Правительство, смогут получать всю информацию от поставщиков и ретейлеров на каждом этапе реализации товара. Соответствующий законопроект 22 июля во втором и третьем чтениях приняла Госдума. Как будет работать система и какие именно товары планируют взять под контроль — рассказывает «Парламентская газета» (18+).
Правительству добавили полномочий.
Законопроект вносит поправки в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Их главная цель — установить разветвленную и глубокую систему мониторинга цен на особо значимые продовольственные товары.
Одна из новелл наделяет Правительство дополнительными полномочиями в сфере торговой деятельности. Кабмин установит список федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на получение информации, необходимой для мониторинга. К ней относят сведения о хозяйствующих субъектах, непосредственно занятых в торговой деятельности (как в реализации, так и в поставках товаров), о сделках между ними, объемах реализации, доходах, расходах и так далее. Также к задачам Правительства отнесена разработка самого перечня продовольственных товаров, в отношении которых проведут мониторинг.
«Данная информация будет использоваться уполномоченными Правительством РФ ведомствами в целях проведения в пределах своих полномочий мониторинга, оценки и комплексного анализа динамики и факторов формирования цен на продовольственные товары, перечень которых утверждается Правительством, и не подлежит разглашению, за исключением случаев, установленных Налоговым кодексом РФ, — говорится в документе. — Состав такой информации и порядок ее предоставления, в том числе в электронной форме, будет определен ФНС России по согласованию с Минэкономразвития России».
Как уточнил зампредседателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Дроздов, мониторинг охватит все этапы реализации товара: от производства и поступления к поставщику до выкладки на полку в магазине. Это позволит сформировать сквозную систему контроля и четко понимать, какую долю операционные расходы составляют в итоговой стоимости, где подорожание товара объективно, а где — следствие введения торговой наценки.
От мяса и рыбы до молока и сахара.
Какие именно товары войдут в утвержденный Правительством перечень, пока неизвестно. Однако ясно, что это будут в том числе социально значимые продукты. Их список закреплен на государственном уровне: мясо, курица, мороженая рыба, сливочное и подсолнечное масло, сахар, соль, молоко, яйца и так далее.
«За время доработки законопроекта к нему поступило три поправки, — сказал Александр Дроздов. — Все они носят технический характер. В частности, одна из поправок регламентирует вступление закона в силу с 1 января 2027 года». Ранее предполагалось, что закон вступит в силу спустя месяц после официального опубликования.
Остальные поправки связаны с небольшими корректировками формулировок. В частности, вводят понятие «фактор формирования цен», что в перспективе позволит сделать мониторинг более полным.