О возможном подтоплении дачи можно узнать в хабаровском Росреестре

-Управление Росреестра по Хабаровскому краю рекомендует владельцам земельных участков, входящих в зону затопления или подтопления, проверить наличие оформленных документов на дом и землю. В случае чрезвычайной ситуации отсутствие правоустанавливающих документов может стать основанием для отказа в выплате при полной или частичной утрате имущества. Тогда свои права придется доказывать в суде, — напоминает заместитель руководителя Управления Росреестра по Хабаровскому краю Елена Семченко.