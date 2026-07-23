О возможном подтоплении дачи можно узнать в хабаровском Росреестре

По прогнозам гидрологов, в конце июля на реке Амур у города Хабаровска ожидается подъём уровня воды, в результате чего могут оказаться подтопленными участки на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный, где расположены садовые товарищества.
Грозит ли паводок вашему земельному участку, дачники могут выяснить с помощью Единой цифровой платформы «Национальная система пространственных данных», где есть сведения о 973 зонах затопления и подтопления, которые внесены в ЕГРН. Для них установлен особый режим использования территории, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Эта информация также отражается в выписке из ЕГРН, которую можно заказать на Портале госуслуг или в МФЦ.
-Управление Росреестра по Хабаровскому краю рекомендует владельцам земельных участков, входящих в зону затопления или подтопления, проверить наличие оформленных документов на дом и землю. В случае чрезвычайной ситуации отсутствие правоустанавливающих документов может стать основанием для отказа в выплате при полной или частичной утрате имущества. Тогда свои права придется доказывать в суде, — напоминает заместитель руководителя Управления Росреестра по Хабаровскому краю Елена Семченко.
То, что жилой или садовый дом находится в опасной зоне, не является препятствием для оформления права собственности на такую недвижимость. Однако собственник земельного участка, планируя како-либо строительство, должен предвидеть риски.
В границах зон затопления и подтопления запрещается строительство капитальных объектов, если они не обеспечены защитой. На таких территориях нельзя использовать сточные воды для регулирования плодородия почв.
На них запрещается размещать кладбища, скотомогильники, свалки, а также распылять химикаты против вредителей с воздуха.