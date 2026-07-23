Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГД приняла закон об ограничениях для иноагентов и скрывающихся осуждённых

В России рассказали об изменениях ограничений для скрывающихся за рубежом преступников и иноагентов.

Источник: Комсомольская правда

Госдума приняла во втором и третьем чтениях пакет законов об ограничениях для скрывающихся за рубежом преступников и иноагентов. Введены заморозка счетов и запрет на получение госуслуг онлайн.

Принятый закон вводит меры воздействия на две категории нарушителей: на осужденных, скрывающихся за границей, и на тех, кто был оштрафован за нарушения закона об иноагентах. Второй блок касается административных правонарушений: невыполнение предписаний Минюста, нарушения режима работы иноагента, а также публичные призывы к сепаратизму, санкциям против РФ, дискредитации ВС РФ и участие в нежелательных организациях.

Новые меры включают запрет на предпринимательскую деятельность, блокировку регистрации недвижимости и автомобилей, а также лишение водительских прав и права на сделки по доверенности. Таким лицам откажут в кредитах и госуслугах через интернет, банки заблокируют им доступ к онлайн-банкингу, а все счета и активы будут заморожены. Также приостанавливается действие электронной подписи и ограничивается доступ к некоторым нотариальным и консульским услугам.

Авторами законопроектов выступили члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства.

Кроме этого, ГД также расширила возможности службы по контракту для судимых.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше