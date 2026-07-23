ГД приняла закон об ограничениях для иноагентов и скрывающихся осуждённых

Госдума приняла во втором и третьем чтениях пакет законов об ограничениях для скрывающихся за рубежом преступников и иноагентов. Введены заморозка счетов и запрет на получение госуслуг онлайн.
Принятый закон вводит меры воздействия на две категории нарушителей: на осужденных, скрывающихся за границей, и на тех, кто был оштрафован за нарушения закона об иноагентах. Второй блок касается административных правонарушений: невыполнение предписаний Минюста, нарушения режима работы иноагента, а также публичные призывы к сепаратизму, санкциям против РФ, дискредитации ВС РФ и участие в нежелательных организациях.
Новые меры включают запрет на предпринимательскую деятельность, блокировку регистрации недвижимости и автомобилей, а также лишение водительских прав и права на сделки по доверенности. Таким лицам откажут в кредитах и госуслугах через интернет, банки заблокируют им доступ к онлайн-банкингу, а все счета и активы будут заморожены. Также приостанавливается действие электронной подписи и ограничивается доступ к некоторым нотариальным и консульским услугам.
Авторами законопроектов выступили члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства.
Кроме этого, ГД также расширила возможности службы по контракту для судимых.