ГД приняла закон об ограничениях для иноагентов и скрывающихся осуждённых

Новые меры включают запрет на предпринимательскую деятельность, блокировку регистрации недвижимости и автомобилей, а также лишение водительских прав и права на сделки по доверенности. Таким лицам откажут в кредитах и госуслугах через интернет, банки заблокируют им доступ к онлайн-банкингу, а все счета и активы будут заморожены. Также приостанавливается действие электронной подписи и ограничивается доступ к некоторым нотариальным и консульским услугам.