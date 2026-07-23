Новости Нижегородской области 23 июля: шторм, нападение на девочку и бензин

Экстренное предупреждение МЧС сообщило, что 23 июля на регион снова могут обрушиться сильные ливни и шквалистый ветер. Тем временем Следственный комитет взял под личный контроль резонансный инцидент с нападением группы подростков на 12-летнюю девочку в Лукояновском районе. На автомобильном фронте сохраняется режим ограничения продажи топлива «чёт-нечёт», а из обнародованных деклараций чиновников за 2025 год стали известны подробности о доходах руководства области и уникальной коллекции ретро-автомобилей губернатора Глеба Никитина. О ключевых новостях дня рассказывает nn.aif.ru.
Беспилотная опасность в Нижегородской области 23 июля.
Режим бесплотной опасности бы введён в регионе ночью, в 1:58, и не снят до сих пор. Однако информации о сбитых над областью БПЛА на момент публикации не поступало, а аэропорт Нижний Новгород продолжает работу без ограничений.
Шторм в Нижегородской области 23 июля: ожидаются ливни и шквалистый ветер.
ГУ МЧС России по Нижегородской области объявили экстренное предупреждение: до конца суток 23 июля по всему региону сохраняется высокая вероятность сильных дождей, ливней и гроз. Непогода начнется с западных районов и охватит всю область.
В МЧС предупреждают, что во время дождя ухудшается видимость, размягчаются обочины и повышается скользкость дорог, что обуславливает заносы. Водителей просят соблюдать скоростной режим, а пешеходов — избегать низменных участков местности и слабо укрепленных конструкций. При возникновении ЧП необходимо звонить по номеру 112.
Опасения спасателей не напрасны — накануне, 22 июля, регион уже испытал на себе удар стихии. Днём Нижний Новгород погрузился во тьму из-за проливного дождя, а улицы моментально превратились в бурные потоки. Грозовой фронт также затронул Балахну и Городец. Из-за сильного ветра на улице Большой Печерской в областном центре сорвало кровлю со здания. На место выезжали четыре сотрудника МЧС на одной единице техники, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.
Нападение подростков на 12-летнюю девочку в Лукояновском районе: СК начал проверку.
Резонансный случай в Лукояновском районе перешёл в плоскость расследования правоохранительных органов. Группа подростков в возрасте от 10 до 14 лет совершила противоправные действия сексуального характера в отношении 12-летней школьницы.
Девочке удалось записать происходившее на диктофон. На аудиозаписи зафиксированы вымогательство денег и имущества, высказывания с угрозами и действия сексуального характера. В результате случившегося ребёнок испытывает глубокий шок: у девочки диагностирована тяжёлая моральная травма, наблюдаются регулярные истерики и панический страх.
Изначально сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) ограничились лишь профилактическими беседами с родителями обидчиков. Однако после выхода сюжета в эфире СМИ к делу подключился Следственный комитет.
Проведением процессуальной проверки занимается Шатковский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Нижегородской области.
Следователи изучают аудиозаписи, опрашивают участников и свидетелей инцидента.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Ситуация находится под строгим контролем руководства СК.
Доходы нижегородских чиновников за 2025 год.
На сайте ЦИК РФ обнародовали официальные сведения о доходах и имуществе руководства Нижегородской области за 2025 год.
Губернатор Глеб Никитин задекларировал доход в размере 7 365 654 рублей. В его собственности находятся земельный участок (2500 кв. м) и жилой дом (171,9 кв. м) в Тверской области, а также две квартиры в Москве (143,7 и 19,7 кв. м). На четырех банковских счетах главы региона хранится свыше 584,7 тыс. рублей.
Особое внимание привлекает автопарк губернатора, состоящий из 9 транспортных средств:
Советские ретро-автомобили: ГАЗ-20 «Победа» (1955 г. в.), ГАЗ-21 «Волга» (1962 г. в.), ГАЗ-24 (1972 г. в.), ВАЗ-21011 (1976 г. в.), ГАЗ-3102 (1989 г. в.);
Современные машины: новая VOLGA и УАЗ;
Двухколесный транспорт и прицеп: мотоцикл ЯВА 350/638 и прицеп ССТ7132−08.
Интересно, что министр внутренней политики (а с марта 2026 года — зампред правительства области) Павел Карасев обогнал губернатора по уровню доходов, заработав за 2025 год 7,8 млн рублей (на 400 тысяч больше Никитина). При этом у Карасева нет недвижимости и земельных участков, а из транспорта задекларирована только Toyota 2012 года выпуска.
Ситуация с бензином в Нижегородской области 23 июля: система «чёт-нечёт», цены.
В региональном министерстве энергетики сообщили, что в Нижегородской области продолжается действие системы продажи топлива «чёт-нечёт» в зависимости от последней цифры госномера машины. Ограничения распространяются на крупную сетевую розницу: «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». В ведомстве отмечают, что обстановка на заправках постепенно стабилизируется, но окончательных решений об отмене ограничений пока не принято — дальнейшие шаги будут зависеть от динамики. Правило «чёт-нечёт» не касается машин экстренных служб, коммунальных предприятий, объектов ОПК и частных независимых АЗС.
При этом разрыв в стоимости топлива между крупными сетевыми заправками и частными АЗС остаётся огромным. По данным Яндекс Карт, а станциях крупных сетей («Лукойл», «Тебойл», «Татнефть», «Газпромнефть») бензин марки АИ-92 продаётся по цене от 64,36 до 65,63 рубля за литр, а популярный АИ-95 держится в диапазоне 69,08−72,12 рубля. Премиальный АИ-100 обойдётся водителям в 94,20−98,09 рубля, а дизельное топливо — от 76,49 до 78,73 рубля за литр. В то же время на частных заправках («Терминал», «Опти», «Ирбис») ценники значительно выше: за литр АИ-92 там просят от 78,90 до 89,00 рублей, за АИ-95 — от 88,90 до 99,00 рублей, а стоимость дизельного топлива доходит до 88,90−99,00 рублей за литр. Самый дорогой бензин марки АИ-98 на частных станциях достигает 109,00 рублей за литр.
Помимо разницы в ценах, автомобилисты сталкиваются с отсутствием определенных видов топлива. Чаще всего на заправках отсутствует классический бензин марки АИ-98 — его нет на подавляющем большинстве сетевых станций, где его вытеснили сотые марки. Также наблюдаются перебои с базовым АИ-95 (к примеру, на АЗС «Газпромнефти» в наличии остаётся только АИ-92, G100 и дизель). На отдельных же частных АЗС, таких как «Ирбис», бензиновые марки АИ-92 и АИ-95 отсутствуют полностью, и водителям доступно только дизельное топливо.
Погода в Нижегородской области 23 июля.
По данным Яндекс Погоды, в течение суток 23 июля нижегородцев ждёт спад жары, а также неблагоприятный геомагнитный фон.
Прогноз погоды по часам:
Утро: +20°C, малооблачно (ощущается как +21°C). Ветер юго-западный, 3 м/с.
День: +24°C, облачно с прояснениями (ощущается как +24°C). Ветер юго-западный, 3 м/с.
Вечер: +22°C, малооблачно (ощущается как +21°C). Ветер западный, 3 м/с.
Ночь: +17°C, облачно с прояснениями (ощущается как +18°C). Ветер северный, 1 м/с.
Дополнительные метеоданные:
Атмосферное давление: 745−747 мм рт. ст.
Температура воды в Волге и Оке: +19°C.
УФ-индекс: 6 (высокий).
Геомагнитное поле: Ожидается умеренная магнитная буря (5 баллов). Метеозависимым людям рекомендуют проявить осторожность и держать под рукой лекарства.
Световой день: 16 часов 42 минуты (восход 03:49, заход 20:31).