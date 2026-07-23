23 июля: шторм, нападение на девочку и бензин

При этом разрыв в стоимости топлива между крупными сетевыми заправками и частными АЗС остаётся огромным. По данным Яндекс Карт, а станциях крупных сетей («Лукойл», «Тебойл», «Татнефть», «Газпромнефть») бензин марки АИ-92 продаётся по цене от 64,36 до 65,63 рубля за литр, а популярный АИ-95 держится в диапазоне 69,08−72,12 рубля. Премиальный АИ-100 обойдётся водителям в 94,20−98,09 рубля, а дизельное топливо — от 76,49 до 78,73 рубля за литр. В то же время на частных заправках («Терминал», «Опти», «Ирбис») ценники значительно выше: за литр АИ-92 там просят от 78,90 до 89,00 рублей, за АИ-95 — от 88,90 до 99,00 рублей, а стоимость дизельного топлива доходит до 88,90−99,00 рублей за литр. Самый дорогой бензин марки АИ-98 на частных станциях достигает 109,00 рублей за литр.