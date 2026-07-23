Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Смидовическом районе

В результате аварии водитель легковушки и два пассажира погибли на месте. Среди погибших — 15-летняя девочка. Ещё один несовершеннолетний ребёнок выжил, он госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Сейчас врачи борются за его жизнь.