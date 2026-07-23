Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Смидовическом районе

В Еврейской автономной области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Сегодня около 16 часов на 2094 километре федеральной автодороги «Чита-Хабаровск» столкнулись легковой автомобиль и грузовик. На месте работают сотрудники полиции. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Митсубиси Аутлендер» выезжал со второстепенной дороги на нерегулируемый перекрёсток. Он не уступил дорогу грузовому автомобилю «Вольво», который двигался по главной трассе. Столкновение произошло на высокой скорости.
В результате аварии водитель легковушки и два пассажира погибли на месте. Среди погибших — 15-летняя девочка. Ещё один несовершеннолетний ребёнок выжил, он госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Сейчас врачи борются за его жизнь.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Наряд ДПС регулирует движение на трассе, чтобы избежать заторов и новых аварий. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей и очевидцев. Причины и виновники ДТП будут установлены после проведения проверки.
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